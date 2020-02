Viabilità sulla litoranea: le proposte del Comitato Messina Nord

11 Febbraio 2020 17:38

Le proposte del Comitato Messina Nord per la viabilità sulla via Consolare Pompea

In quest’ultima settimana si sta parlando dei Cordoli stradali in via consolare Pompea, creando così i due classici fronti del Si e del No.

“Noi- scrive il Comitato Messina in una nota indirizzata all’Amministrazione comunale- non vogliamo alimentare ulteriori polemiche ma volevamo entrare nel merito della questione e proporre un’eventuale soluzione che possa mettere virtualmente d’accordo entrambi i fronti, e soprattutto guardare l’aspetto della sicurezza stradale.

Non siamo totalmente convinti che il cordolo possa limitare la velocità ed evitare incidenti stradali, poiché nelle ore diurne il cordolo potrebbe essere un ottimo deterrente per eventuali sorpassi azzardati, ma ovviamente non ne limita la velocità soprattutto nelle ore notturne quando il traffico veicolare è minore.

Inoltre sappiamo benissimo che la suddetta via ricade nella ss 113, quindi non si possono istallare degli attraversamenti pedonali rialzati, (come in via Garibaldi), che ovviamente risulterebbero un ottimo mezzo efficace nel ridurre drasticamente la velocità.

Abbiamo quindi esaminato il tratto che vedrà “forse” nascere il cordolo stradale, e suddividendolo in cinque tronconi, tenendo in considerazione l’ampiezza della carreggiata, esercizi commerciali, abitazioni, aree di sosta ecc.

1° tratto dalla “rotonda bassa Annunziata” al rifornimento “Petrol Company”

Istallazione cordolo stradale lasciando libero l’accesso ad eventuali complessi e vie.

2° tratto dal locale la “Corte dei mari” alla “storica fontana di Paradiso”

Istallazione autovelox bidirezionale

3° tratto dal locale “Atlantide elettrodomestici” alla “libreria mondatori Point”

Istallazione autovelox bidirezionale

4° tratto dalla “villa Bosurgi” all’ingresso/uscita “panoramica dello Stretto”

Istallazione cordolo stradale lasciando libero l’accesso ad eventuali complessi e vie.

5° tratto dal “Trocadero” alla “Chiesa di grotte””.

Istallazione autovelox bidirezionale

Secondo il Comitato Messina Nord l’istallazione degli autovelox bidirezionali sono un ottimo deterrente nel contrastare quella categoria di automobilisti che non rispettano i limiti di velocità, inoltre risulteranno un ottimo ausilio nel controllo delle vetture sprovviste di assicurazioni revisione ecc. Il tratto di strada che va dalla Chiesa di Grotte al torrente Fiumara guardia, “dovrà avere una idonea segnaletica stradale con bande rumorose vicino gli attraversamenti pedonali, e per tutti gli attraversamenti pedonali presenti lungo la via dovranno essere evidenziati con le bande fluorescenti per essere ben visive nelle ore notturne con relativo punto luce dedicato e ove possibile l’istallazione di un semaforo pedonale”. Il Comitato inoltre chiede l’istallazione lato pista ciclabile dei pali della fermata del bus (dove non presenti) e i dissuassori di sosta per risolvere la problematica della fermata del bus quasi sempre occupata da auto in sosta.

