Messina, troppi pericoli con la nuova segnaletica sulla ss 113. Residenti di via Giudeo infuriati

17 Febbraio 2020 18:23

Il consigliere Biancuzzo scrive al Comune di Messina per il ripristino della segnaletica stradale sulla ss 113. Spariti linea discontinua e specchio parabolico

A San Saba la nuova segnaletica orizzontale manda in tilt gli automobilisti. A seguito dei lavori della ditta incaricata sulla ss 113, nel tratto uscita via Giudeo, la striscia discontinua è stata sostituita la striscia continua e ciò obbliga i veicoli ad allungare la strada per oltre 2 km per entrare ed uscire dalla via Giudeo o, peggio ancora, compiere manovre azzardate. A segnalarlo, facendosi portavoce del disagio dei residenti, il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che scrive al Comune e ad Anas. Inoltre, segnala ancora Biancuzzo, “prima di questo cambiamento inspiegabile nel tratto viario segnalato era presente uno specchio parabolico e che oggi non c’è più”. Il consigliere chiede il ripristino della segnaletica stradale orizzontale, dello specchio parabolico esistente da sempre o, in alternativa, la realizzazione di una rotonda, oppure l’installazione di un impianto semaforico che possa disciplinare e regolare l’entrata e l’uscita da una carreggiata all’altra.

