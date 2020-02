Veterani dello Sport, storico incontro Italia-Galles di calcio camminato

20 Febbraio 2020 22:16

Lo stadio dell’Arena Garibaldi, teatro dell’epopea del Pisa Calcio quando militava in serie A guidata dal vulcanico presidente Romeo Anconetani, è salito alla ribalta per un incontro internazionale. In vista dei campionati mondiali di Manchester del 30 e 31 maggio prossimi, si sono infatti affrontate le rappresentative Nazionali di Calcio Camminato UNVS di Italia e Galles WFW. Nel match del Trofeo Gorgonzola degli over 60, la pirotecnica partita si è conclusa con il successo dei britannici per 3-2. Un incontro palpitante ed equilibrato che gli azzurri hanno prima rischiato ripetutamente di condurre, e poi sfiorato il pareggio in extremis, quando l’ex calciatore Domenico Volpati, del mitico Verona di Osvaldo Bagnoli e dello scudetto 1985, ha colpito un palo. I gallesi hanno quindi replicato il successo anche nel Trofeo Francoli degli over 50, imponendosi per 3-1. Un’affermazione che ha destato peraltro alcune perplessità a causa dell’arbitraggio (in questa partita il direttore di gara era un gallese, mentre è stato un italiano a dirigere il primo confronto ndr.) che ha interpretato in modo discutibile le due regole fondamentali del Calcio Camminato, ovvero divieto di corsa e contatto fisico. Esaurito provvisoriamente il contesto internazionale, la valorizzazione della disciplina, lanciata dalla sezione dei Veterani dello Sport di Novara presieduta da Tito De Rosa, proseguirà ora con i campionati regionali UNVS, in vista delle finali del 4 e 5 ottobre che, a Bassano del Grappa, vedranno le migliori formazioni dell’Associazione impegnate a contendersi il titolo tricolore delle due categorie over 50 e 60. Nell’occasione si disputerà anche un test match per gli over 70 allo scopo di coinvolgere nella disciplina, che sta riscuotendo un crescente successo, anche questa fascia di età.

