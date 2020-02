Università Mediterranea di Reggio Calabria, in programma il seminario “successo formativo e cittadinanza attiva”

17 Febbraio 2020 12:54

Il comunicato stampa dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria: organizzato il seminario “successo formativo e cittadinanza attiva”

Si comunica che l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, in collaborazione con quest’Ufficio e con i soggetti promotori di seguito indicati, organizza un seminario di formazione destinato ai docenti degli Istituti Scolastici della Provincia di Reggio Calabria ed agli studenti del Corso di Scienze della formazione primaria dell’Università “Mediterranea” a decorrere dal 18 febbraio 2020.

Il seminario, che si terrà nei locali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha lo scopo di promuovere nella classe docente, negli studenti che si avviano alla professione di insegnante di scuola primaria e negli allievi delle scuole della Provincia di Reggio Calabria una proficua riflessione sull’educazione al rispetto verso tutti gli esseri viventi, che si interfacci necessariamente con l’educazione alla solidarietà, al rispetto delle regole ed alla sostenibilità, nella consapevolezza che l’educazione alla cittadinanza attiva sia elemento imprescindibile per condurre al successo formativo.

Presentazione sintetica del Percorso in rete “Successo formativo e cittadinanza attiva”

“La scuola è il luogo dove il diritto all’educazione diventa dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva”

Nota MIUR prot. n. 1143 del 17/05/2018, “L’autonomia scolastica per il successo formativo di ognuno”

Soggetti promotori

• Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria

• Università Mediterranea di Reggio Calabria

• Università degli Studi di Messina

• Città Metropolitana di Reggio Calabria

• Questura di Reggio Calabria

• Prefettura di Reggio Calabria

• Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Calabria

• Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria

• Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria

Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria Ufficio VI Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo – 89128 REGGIO CALABRIA – Tel. 0965871111 – Codice Ipa: m_pi

Premessa

Il presente percorso ha lo scopo di promuovere nella classe docente, negli studenti che si avviano alla professione di insegnante di scuola primaria, negli allievi delle scuole della Provincia di Reggio Calabria e nella società civile una proficua riflessione sull’educazione al rispetto verso tutti gli esseri viventi, che si interfacci necessariamente con l’educazione alla solidarietà, al rispetto delle regole ed alla sostenibilità, anche allo scopo di contrastare i modelli negativi che spesso dominano la cronaca, con il rischio di offuscare il quotidiano lavoro e le buone pratiche ampiamente diffuse nella scuola contemporanea.

Il percorso sarà sviluppato attraverso un’attività di formazione (Unità Formativa di 25 ore) indirizzata ai docenti delle scuole del Primo ciclo della Provincia di Reggio Calabria ed agli studenti del Corso di Scienze della formazione primaria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, finalizzata a presentare le potenzialità nella didattica curriculare di sistemi terapeutici e strategie di insegnamento/apprendimento quali l’Educazione Assistita dagli Animali ed il Service Learning.

Struttura dell’Unità Formativa

Percorso formativo e di ricerca-azione di 25 ore

DESTINATARI Docenti della provincia di

Reggio Calabria

PEC: usprc@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.rc@istruzione.it C.F.: 80007410808 Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria Sito internet: http://www.istruzioneatprc.it

Studenti del Corso di Scienze della formazione primaria, Università Mediterranea di RC Presentazione ed avvio del percorso

18 febbraio 2020, h.14,30-17,30 Incontro frontale

Per una didattica realmente inclusiva: possibili scenari della EAA nella scuola

21 febbraio 2020, h. 14,30-18,30 Incontro frontale

Promuovere competenze attraverso l’impegno per gli altri: Il Service Learning

24 febbraio 2020, h. 14,30-18,30 Incontro frontale

Approfondimento autonomo sui materiali forniti ed attività di ricerca-azione

10 ore Studio autonomo

Conclusione dei lavori 26 febbraio 2020, h.14,30-18,30 Incontro frontale

CONTENUTI DEL CORSO

Educazione Assistita dagli Animali/Interventi Assistiti dagli Animali

La EAA è un sistema educativo e terapeutico incentrato sull’interazione tra uomo e animale, già riconosciuto con DPCM del 28 febbraio 2003.

Tale sistema può coinvolgere diversi animali e, nella scuola, può rappresentare uno strumento molto valido per l’integrazione, sia attraverso il lavoro con l’intero gruppo-classe, focalizzato sulle dinamiche di socialità,

Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria Ufficio VI Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo – 89128 REGGIO CALABRIA – Tel. 0965871111 – Codice Ipa: m_pi

che attraverso il lavoro con singoli alunni, ed in particolare alunni con Bisogni Educativi Speciali, disabilità o Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Per i bambini e i ragazzi con disagio, i quali spesso vivono con difficoltà il rapporto con gli altri, il contatto con l’animale rappresenta uno scambio affettivo, uno stimolo alla comunicazione, un incentivo all’autostima ed uno strumento per potenziare l’attenzione.

I percorsi didattici incentrati sulla EAA consentono, inoltre, di affrontare tematiche di grande attualità, quali il rispetto per tutte le creature viventi, la solidarietà ed il rispetto delle regole.

Il corso sarà tenuto dal Prof. Maurizio Panzera, docente della Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Messina e responsabile del centro EAA.

Service Learning

Il Service Learning è una strategia didattica che, per le sue potenzialità, sta vivendo una imponente fase di sperimentazione in Italia, in quanto i suoi principi pedagogici e sociali offrono significativi spunti per l’educazione alla cittadinanza attiva e per la concreta applicazione di una didattica per competenze.

Esso nasce dalla fusione di due idee: il volontariato a favore della comunità (service) e l’apprendimento (learning) e prevede la costruzione di specifiche situazioni didattiche con lo scopo di favorire lo sviluppo delle competenze metodologiche, professionali e sociali degli studenti.

Le attività didattiche prendono spunto da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli studenti diventino parte attiva nel processo di apprendimento. In tale modo l’apprendimento diventa servizio ed il servizio è apprendimento.

L’obiettivo principale del Service Learning è promuovere una maggiore padronanza degli aspetti che contraddistinguono un comportamento pro sociale, chiedendo agli studenti di compiere concrete azioni solidali nei confronti della società nella quale si trovano ad operare.

Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Maria Salvia, Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. Vespucci” di Vibo Valentia Marina.

IL DIRIGENTE Maurizio PISCITELLI

Valuta questo articolo