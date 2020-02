Università Magna Graecia di Catanzaro: iniziano le iscrizioni ai corsi dell’Alta Formazione

26 Febbraio 2020 15:44

L’Università Magna Graecia di Catanzaro ha aperto le iscrizioni ai corsi dell’Alta Formazione

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi dell’Alta Formazione dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’anno accademico 2019/2020. Si tratta di un’offerta di Alta Formazione che tiene conto degli aspetti di specializzazione ed approfondimento nei settori della medicina e della salute, e che è, inoltre, rinnovata con particolare riguardo ai settori finanziari, management, marketing e gestione, ponendo grande attenzione alle tendenze che provengono dal mondo del lavoro.

Per quanto concerne l’Alta Formazione i corsi attivati riguardano: 8 Master di primo livello, 15 Master di secondo livello, 7 Corsi di Perfezionamento e 3 Corsi di Aggiornamento, rivolti allo sviluppo di competenze professionalizzanti nei settori delle scienze mediche, delle scienze della vita, del diritto, della gestione e organizzazione progettuale, del management culturale. Tre invece sono i bandi per l’accesso ai Master “Executive”, di prossima pubblicazione: Il Diritto privato della pubblica amministrazione; Scienze Umane in Medicina; Organizzazione del personale e strumenti manageriali nelle aziende.

La domanda di ammissione per il corso di Alta Formazione prescelto deve essere compilata esclusivamente online, entro e non oltre le ore 9.30 del 27 marzo 2020, direttamente dal sito dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, al seguente link: https://unicz.esse3.cineca.it, nella sezione dedicata all’Alta Formazione.

Tra i Master di primo livello sono confermati, rispetto allo scorso anno, i corsi con importanti e prevalente orientamento alla pratica medica e medico-legale ed è presente la formazione di carattere manageriale. Si tratta dei Master in: Marketing Management; Medical Humanities-Scienze umane in medicina; Cure primarie e territoriali; Gli aspetti forensi e medico-legali negli operatori sanitari; L’igiene orale a 360°: tecniche e concetti terapeutici per l’igienista del futuro; Metodologia della ricerca applicata alle scienze infermieristiche e ostetriche; Riabilitazione in età evolutiva e adulta con sistema di riequilibrio modulare progressivo e educazione modulare progressiva; Vulnologia e gestione delle lesioni cutanee.

Quest’anno sono previsti anche molti nuovi Master di secondo livello di alta specialità verso settori innovativi dell’area medica, con particolare attenzione agli aspetti, attualmente obbligatori, di formazione per dirigenti dei servizi sociali e socio-sanitari.

I Master di secondo livello sono, infatti, i seguenti: Dirigente dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari; Alta formazione e qualificazione in cure palliative; Andrologia clinica; Angiologia; Aspetti etici, regolatori e metodologici della sperimentazione clinica dei farmaci; Chirurgia della cornea; Chirurgia laparoscopica e nuove tecnologie applicate alla chirurgia addominale; Chirurgia orale ed implantologia; Dalla diagnosi alla terapia attraverso l’uso della biopsia liquida; Educazione all’attività motoria nel prediabete e nel diabete mellito; International Master in oral implantology; Medicina anti-aging integrata; Teledidattica applicata alle scienze della salute e ICT in Medicina; Terapia fisica strumentale e tecnologie avanzate in riabilitazione; Valutazione medico-legale del danno alla persona.

Per l’anno accademico in corso è stata implementata l’offerta dell’Alta Formazione con la previsione di corsi totalmente o in parte gestiti con la formazione a distanza, che consente un più facile accesso, anche da domicilio, alla fase di apprendimento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione informativa sul sito istituzionale al link https://web.unicz.it/it/page/ alta-formazione-2019-2020.

