Università Dante Alighieri di Reggio Calabria: proroga per le iscrizioni al Corso e all’esame CEDILS

20 Febbraio 2020 11:26

Proroga iscrizioni al Corso e all’esame CEDILS (Certificazione in didattica dell’Italiano a stranieri- L2/LS) presso l’ Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

Si comunica che sono state prorogate le iscrizioni al corso e all’esame CEDILS (Certificazione in didattica dell’ Italiano a stranieri- L2/LS) in collaborazione con il Laboratorio ITALS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tale Certificazione apre le porte all’insegnamento della Lingua Italiana a Studenti Stranieri. La CEDILS rientra nei titoli di specializzazione L2/LS riconosciuti dal MIUR per accedere anche alla nuova classe di concorso A23 dedicata all’insegnamento dell’italiano L2. Possono accedere alla CEDILS:

· cittadini italiani o stranieri con laurea triennale o magist rale (nonché specialistica o q uadriennale del vecchio ordinamento)

· studenti universitari iscritti al terzo anno che abbiano superato gli esami dei primi due anni

· docenti non laureati in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il CORSO PROPEDEUTICO CEDILS (20 ore) si svolgerà dal 19 al 21 marzo 2020, a conclusione del quale si potranno effettuare facoltativamente 50 ore di Tirocinio di osservazione nei Corsi di Lingua e Cultura Italiana a studenti di varie nazionalità. Infine, in data 18 maggio 2020 sarà possibile sostenere – sempre presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” – l’esame conclusivo per ottenere la Certificazione CEDILS.

Data di scadenza per la presentazione delle domande corso: 28 febbraio 2020

Data di scadenza per la presentazione delle domande esame: 27 marzo 2020

