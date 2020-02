Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, prorogati i termini di iscrizione ai CAFP: info e dettagli

14 Febbraio 2020 15:32

Università Dante Alighieri di Reggio Calabria: proroga dei termini di Iscrizione Corsi di Alta Formazione Professionalizzanti (CAFP) MEDAlics- UNIDA – Voucher Regione Calabria

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ed il Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee “MEDAlics” sono liete di annunciare alle S.V. che i termini di iscrizione ai Corsi di Alta Formazione Professionalizzante (CAFP) sono stati prorogati al 13 marzo 2020.

Tale decisione è stata assunta a seguito della presentazione dei suddetti CAFP svoltasi lo scorso 13 gennaio 2020 presso i locali dell’Università. Infatti, al termine dell’evento, gli operatori MEDAlics ed UNIDA hanno registrato un significativo numero di richieste di informazioni ed istanze d’iscrizione ai corsi in oggetto da parte di giovani studenti calabresi che aspirano ad essere artefici dell’ammodernamento dei settori strategici del Sistema regionale attraverso le applicazioni dell’ ICT e delle tecniche di comunicazione.

I Corsisti UNIDA – MEDAlics avranno l’opportunità di combinare un percorso teorico (5 mesi) e pratico (6 mesi) finanziato dalla Regione Calabria, per approfondire i seguenti ambiti:

· Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione nell’Amministrazione Giudiziaria;

· Cultural Manager: esperto in promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale;

· Esperti in Finanza d’Impresa;

· Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione per la Governance delle Aree Metropolitane;

· Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione presso gli Sportelli di Prossimità;

La formazione di questo nuovo profilo di professionisti rientra tra gli obiettivi della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Calabria (Smart Specialisation Strategy Calabria – S3 Calabria). S3 è una strategia d’innovazione flessibile e dinamica concepita a livello regionale, ma valutata e messa a sistema a livello nazionale ed europeo. Obiettivo generale della stessa è la valorizzazione delle eccellenze attraverso un’agenda di trasformazione economica di lungo periodo integrata e “place based” che:

· Incentra il sostegno della politica e gli investimenti su un numero limitato di priorità (aree strategiche di innovazione);

· Valorizza i punti di forza, i vantaggi competitivi e il potenziale di eccellenza di ogni regione;

· Supporta l’innovazione, anche quella non tecnologica o non basata sulla ricerca;

· Promuove gli investimenti in R&I nel settore privato.

L’intreccio tra Tecnologia e Società rappresenta il valore aggiunto del piano didattico dei CAFP che avranno una durata di 5 mesi. Successivamente i corsisti svolgeranno un tirocinio extra-curriculare della durata di 6 mesi presso gli enti partner. Il costo del corso e l’indennità di tirocinio sono interamente finanziati dalla Regione Calabria, fino ad un massimo di €6.400,00, in quanto gli stessi corsi sono stati ammessi al Catalogo dell’alta Formazione Regionale. Il percorso formativo mira a formare figure professionali operatori di sistemi informativi in possesso delle seguenti competenze: tecnologiche, riferite soprattutto alle nuove tecnologie informatiche, organizzative, che riguardano le capacità di gestire progetti software complessi, economiche, relative alla capacità di valutare fattori economici nella gestione complessiva di un progetto e, infine socio-giuridiche, relative alla conoscenza e all’analisi socio-normativa degli strumenti digitali atti alla riorganizzazione istituzionale.

Per l’iscrizione ai CAFP indicati in oggetto è sufficiente presentare la propria candidatura attraverso il sito http://formazione.medalics.org nella sezione relativa ai CAFP. Ai fini della validità dell’iscrizione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti d’area:

– Titolo di Studio: Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo grado, Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea a Ciclo Unico, Diploma accademico AFAM di primo livello o secondo livello nonché titoli accademici equipollenti rilasciato da Università straniere;

– Luogo di nascita e/o residenza: siano nati e/o residenti in Calabria; il requisito della residenza deve essere mantenuto per tutta la durata del percorso sino allo svolgimento dell’esame finale e conseguimento del titolo;

– Istruzione Superiore: Non risultino iscritti a percorsi formativi di Istruzione Superiore nello stesso anno accademico;

– Incompatibilità: Non abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione erogati direttamente dalla Regione Calabria a valere sul POR Calabria FESR 2014/2020. Tale condizione opera anche qualora il contributo concesso sia stato successivamente recuperato per decadenza.

Dopo aver effettuato l’iscrizione, gli interessati sono invitati a contattare gli operatori MEDAlics che valuteranno l’opportunità e le modalità di presentazione della richiesta di finanziamento di voucher in risposta all’avviso pubblico Regionale. Per poter beneficiare del contributo finanziario regionale a copertura dei costi sostenuti per l’iscrizione, i richiedenti al momento di presentazione della domanda devono fornire copia della seguente modulistica:

a) Curriculum vitae in formato Europass, sottoscritto in originale dal richiedente;

b) fotocopia di un valido documento di identità del richiedente;

c) ISEE del nucleo familiare del richiedente, calcolato sulla base della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, per l’accesso alle prestazioni universitarie o in alternativa dichiarazione di richiesta ISEE attraverso presentazione di DSU.

In Aggiunta, è Possibile (non obbligatorio) allegare copia di:

d) Eventuale auto-certificazione relativa alla condizione di disoccupazione e/o di disabilità;

e) Eventuale certificazione attestante la condizione occupazionale ed i relativi mesi.

È possibile richiedere maggiori informazioni rivolgendosi ai contatti MEDAlics:

Tel: 3312611162 ; Email: info@medalics.org ; Web: http://formazione.medalics.org

