Ue: Gentiloni, ‘su bilancio si troverà equilibrio’

20 Febbraio 2020 09:14

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Alla fine si troverà un equilibrio sul bilancio. Mi auguro che non si allenti la condizionalità legata ad alcuni principi dello Stato di diritto. Purtroppo in Europa ci sono due mondi, mi auguro di riuscire a costruire quel minimo di equilibrio per rivedere le regole e dare più spazio agli investimenti”. Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, intervenendo a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.

“La Commissione -ha aggiunto- vorrebbe che venissero date più risorse alla transizione ambientale, agli investimenti sul digitale, alla difesa. C’è anche qui discordia, probabilmente il vertice di oggi non porterà a un accordo conclusivo. Il bilancio europeo resta di dimensioni modeste, appena l’1% dei bilanci dei membri. Macron ha chiesto un bilancio più ambizioso ma c’è stata una resistenza, ora si discute di decimali, da 1,06 a 1,09”.

Valuta questo articolo