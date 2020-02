19 Febbraio 2020 10:40

Denunciati i cittadini e quindi gli utenti che hanno utilizzato abbonamenti “pirati” alle pay tv per guardare in maniera illegale serie, film ed eventi sportivi: rischiano sino ad 8 anni di carcere

Sono stati denunciati i cittadini e quindi gli utenti che hanno utilizzato abbonamenti “pirati” alle pay tv per guardare in maniera illegale serie, film ed eventi sportivi. Le forze dell’ordine ne hanno scovati 223. Ai clienti in caso di condanna verranno confiscati il televisore, computer o smartphone. Rischiano inoltre la reclusione fino ad 8 anni ed una multa di 25 mila euro.

