2 Febbraio 2020 15:22

Trovato morto il ragazzo di Cesenatico scomparso in Australia. Lo ha comunicato la polizia dello Stato australiano del nuovo Galles del Sud

“Il cadavere dell’escursionista italiano scomparso è stato individuato oggi sulle Blue Mountains”. E’ quanto ha affermato in una nota la polizia dello Stato australiano del nuovo Galles del Sud in un comunicato pubblicato sul proprio sito. Mattia Fiaschini era originario di Cesenatico. Il corpo è stato trovato alle 14,30 (ora locale) di domenica vicino a Baltzer Lookout, nei pressi di Blackheath. Il ragazzo lavorava a Sidney da circa un anno come barman.

