18 Febbraio 2020 19:36

Tragedia sul lavoro in Sicilia: morto operaio 44enne

Tragedia sul lavoro in Sicilia. Un operaio 44enne a Scicli, nel ragusano, mentre era al lavoro al mercato ortofrutticolo è morto schiacciato dal muletto che stava guidando. La vittima è Domenico Paolello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo si sarebbe ribaltato a seguito di una manovra azzardata. Il personale medico del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sull’episodio indagano i carabinieri.

