Reggina, Toscano: “siamo tornati quelli di inizio stagione. Ecco come sta Rolando…”

2 Febbraio 2020 20:05

La conferenza stampa del tecnico Domenico Toscano: la Reggina ha portato a casa tre punti importantissimi al termine di una sfida complicata

Non è stato facile per la Reggina riuscire a superare la Vibonese. Il tecnico Domenico Toscano è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida del Razza. “Abbiamo sofferto soprattutto nel primo tempo. Siamo stati bravi a rubare subito palla quando loro ripartivano. Nel secondo tempo è stata una partita molto fisica, ci sono state poche occasioni. Molti dei nostri erano influenzati, non lo uso come giustificazione. E’ per questo che il risultato conseguito è importante. Abbiamo acquisito la consapevolezza di saper soffrire e gestire le energie. Ternana? Siamo ritornati ad essere la squadra che siamo stati per lunghi tratti. Lunedì prossimo ci aspetta una gara importante, dovremo rispondere presente. Rolando? Lo abbiamo rischiato, domani gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infiammazione. La forza del gruppo è sempre il succo di questa squadra. Nei momenti difficili sono stati responsabili, non si sono esaltati nei momenti più belli”.

