Tiro con l’Arco, campionati Italiani indoor 2020: ottimi risultati per la società Fata Morgana di Reggio Calabria

24 Febbraio 2020 11:30

Si sono svolti a Rimini nelle giornate del 21, 22 e 23 febbraio, il Challenger ed i campionati italiani indoor 2020 di tiro con l’arco

Si sono svolti a Rimini nelle giornate del 21, 22 e 23 febbraio, il Challenger 2020, i campionati italiani indoor 2020 di tiro con l’arco. Nel primo giorno l’atleta della società Fata Morgana Reggio Calabria Giuseppe Giovanni Schiava ha conquistato, nella gara internazionale del Challenger 2020, la medaglia del secondo posto nella categoria allievi Arco Olimpico maschile, e nella stessa giornata un primo posto migliorando così il podio già conquistato lo scorso anno sempre nella categoria allievi. L’atleta reggino, che era partito con qualche incertezza, e un pizzico di nervosismo ha saputo contenere i danni ed è risalito in classifica chiudendo in seconda posizione. Nel secondo giorno di gara lo stesso atleta ha chiuso la sua performance ai campionati italiani 2020 posizionandosi al quarto posto, con il punteggio di 570 punti, a pari punti con il terzo ma con la differenza di ori di 36 contro i 37 del terzo in classifica. Meglio è andata alla società arcieri club lido che ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di campione d’Italia, nell’arco Olimpico maschile, con il giovane atleta Francesco Poerio Piterà che ha chiuso al primo posto nella categoria allievi con 589 punti. Sul podio anche la sorella Anastasia Poerio Piterà posizionata al primo posto nell’arco compound ragazze, è la stessa atleta ha conquistato un bronzo nell’arco Olimpico ragazze, Secondo posto per la squadra composta da Valentino Elena Chiarella Vittoria e Comi Desyrè. Il merito di questi successi va all’impegno che questi ragazzi mettono giornalmente nelle palestre di tiro e alle società che stanno investendo su di loro, aspettando i prossimi successi auguriamo buone frecce a tutta la arceria calabrese.

