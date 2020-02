Tir e caos parcheggi al Boccetta, monta la rabbia dei residenti: Idea Messina lancia una raccolta firme

9 Febbraio 2020 17:26

Domani il Sit-in promosso da Ideamessina per sollecitare la risoluzione di varie problematiche del quartiere Boccetta

Parecchi residenti e commercianti del viale Boccetta ci manifestano la loro esasperazione per il continuo e incontrollato transito di tir che sfrecciano pericolosamente a qualsiasi ora sul viale Boccetta, per la oramai cronica carenza di parcheggi e di mezzi pubblici.

Idea Messina ha deciso quindi di promuovere una petizione finalizzata ad ottenere le dovute e necessarie risposte, da inoltrare alla IV municipalità e all’amministrazione comunale.

Le richieste

1. La realizzazione di stalli all’interno dei marciapiedi con larghezze superiori al 3,5 metri.

2. Il potenziamento dei mezzi pubblici presenti in zona.

3. Il ripristino delle strutture metalliche presenti lungo il viale Boccetta e la realizzazione di impianti semaforici in corrispondenza degli attraversamenti pedonali con comando manuale.

4. La potatura degli alberi che sul viale Boccetta ostruiscono la visuale degli impianti semaforici e delle strutture metalliche dotate di segnalazioni luminose.

5. Azioni efficaci per regolamentare l’attraversamento indiscriminato dei mezzi pesanti sul viale Boccetta, al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini.

Il sit-in

Nella mattinata di lunedì 10 febbraio alcuni attivisti di Ideamessina saranno presenti nel sit-in organizzato in viale Boccetta presso l’ingresso della villa Mazzini, sia per informare i cittadini dell’iniziativa che per raccogliere le firme necessarie.

“Al termine della petizione, formuleremo alcune proposte che discuteremo con la 4° municipalità e quindi con l’amministrazione al fine di individuare le necessarie soluzioni. Invitiamo i cittadini a contattarci per segnalarci le diverse problematiche cittadine, fornendo il loro fattivo contributo per l’individuazione delle possibili soluzioni“.

Valuta questo articolo