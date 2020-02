A Vibo la Reggina gioca in casa, FOTO e VIDEO dell’invasione amaranto al Luigi Razza

2 Febbraio 2020 18:03

La Reggina a Vibo gioca in casa: FOTO e VIDEO dell’invasione amaranto al Luigi Razza

La Reggina gioca in trasferta, ma si fa per dire. Sì, perché è come se giocasse in casa. Come dimostrato dai numeri registrati questa settimana, infatti, è invasione amaranto al Luigi Razza di Vibo Valentia. Pienone sugli spalti del settore ospiti e non solo. Anche una parte della tribuna riservata ai tifosi locali è stata occupata dai supporter reggini, tanto che il Gos è stato costretto a bloccare la vendita dei biglietti ai residenti a Reggio Calabria.

Atmosfera amichevole in campo e sugli spalti, come dimostra il bel rapporto tra le due società. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dei tifosi e in basso alcuni VIDEO.

La muraglia amaranto a Vibo [VIDEO]

Dentro il tifo amaranto: i tifosi reggini cantano nel settore ospiti [VIDEO]

La carica dei tifosi amaranto al Luigi Razza di Vibo [VIDEO]

