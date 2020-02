Forte scossa di terremoto in Calabria: prolungata la chiusura delle scuole a Cosenza

26 Febbraio 2020 19:06

Forte scossa di terremoto in Calabria, Occhiuto prolunga la chiusura delle scuole a Cosenza fino al 29 febbraio

“Ho appena firmato una Ordinanza per la chiusura delle scuole di proprietà del comune di Cosenza”, è quanto comunica sul proprio profilo facebook, il sindaco Mario Occhiuto. “I giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020 le scuole dell’infanzia, le primarie e secondarie di primo grado, gli asili nido, saranno tutte chiuse per garantire il completamento delle verifiche e per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, nonché per le operazioni di pulizia straordinaria degli ambienti”, conclude Occhiuto.

