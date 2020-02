Terremoto: Legnini nominato commissario straordinario ricostruzione**

14 Febbraio 2020 19:38

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – In considerazione della proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, considerata la necessità di proseguire, mediante la nomina di un nuovo commissario straordinario, le attività relative al programma di ricostruzione post terremoto, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha nominato, in data odierna, con proprio decreto, l’avvocato. Giovanni Legnini commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Ne dà notizia un comunicato di palazzo Chigi. L’incarico affidato a Legnini, che decorre da oggi e dura fino al 31 dicembre 2020, era stato precedentemente svolto dal professor Piero Farabollini, a cui vanno i ringraziamenti della presidenza del Consiglio per il lavoro svolto.

Valuta questo articolo