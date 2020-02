Ternana, la protesta degli ultras: “i torti arbitrali sono una costante, Reggina e Bari devono ottenere la promozione in maniera pulita”

4 Febbraio 2020 20:24

Il gruppo ultras della Ternana “Rocca Rossoverde” reclama per i torti arbitrali subiti: “campionati pilotati, Reggina e Bari meritano la promozione sul campo”

Non bastano le polemiche del tecnico Fabio Gallo, anche i tifosi della Ternana alzano la voce. Tramite un comunicato il gruppo ultras Rocca Rossoverde ha invitato la società a reclamare per la disparità di trattamento rispetto alle rivali Bari e Reggina. Di seguito il comunicato pubblicato sui canali social: “Ci risiamo. Purtroppo i torti arbitrali subiti dalla nostra squadra del cuore nel corso dei vari campionati sono una costante negativa che ci portiamo appresso da troppo tempo. Noi non crediamo al dogma della buona fede di tutta la classe arbitrale, dove ci sono in gioco grandi interessi economici la disonestà c’è in tutti in settori ed il calcio non è un mondo più virtuoso degli altri. Ci sono dei campionati che sembrano pilotati fino ad un esito scontato e noi queste storie le abbiamo già vissute sulla nostra pelle. Sinceramente non crediamo che i tifosi possano fare molto per opporsi a queste ingiustizie, ma che la nostra società subisca passivamente questo stato di cose limitandosi magari ad una telefonata di protesta ci sembra assurdo”.

I supporters umbri tirano poi in ballo le principali avversarie in classifica: “Il Bari e la Reggina hanno investito molto nelle proprie squadre, hanno un grande pubblico e rappresentano importanti città e sarebbe un piacere vederle in serie B, ma la promozione devono ottenerla sul campo ed in maniera pulita. Le società che partecipano ai vari campionati meritano tutte lo stesso rispetto, noi tifosi meritiamo tutti lo stesso rispetto. Chiediamo alla Ternana Calcio una presa di posizione forte a tutela dei propri e dei nostri interessi. Bisogna farsi rispettare in maniera forte e decisa senza giungere agli eccessi vissuti durante il periodo del ripescaggio ma una sana e giusta determinazione nel rivendicare i propri diritti è doverosa. A noi tifosi non resta che rimanere sempre e comunque al fianco e in difesa dei nostri colori”.

