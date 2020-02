Ternana, Gallo infuriato dopo il Bari: “mi sono rotto le palle, c’era un rigore allucinante per noi”

27 Febbraio 2020 17:18

Mister Gallo ha qualcosa da recriminare dopo il match con il Bari: l’allenatore della Ternana si è sfogato in conferenza stampa per un rigore non assegnato ai suoi

La Reggina ha accumulato ben 10 punti di vantaggio dal Bari, grazie al pareggio di ieri dei giallorossi allo stadio Liberati. Ascoltando però le parole in conferenza stampa di mister Fabio Gallo sembra proprio che la Ternana abbia qualcosa da recriminare dal punto di vista arbitrale. “C’era un rigore solare, e l’arbitro mi prende in giro dicendo che il fallo è di Diakitè. Non è vero! – afferma inferocito il tecnico rossoverde – . Era un rigore allucinante, mi sono rotto le palle, sempre le stesse situazioni. Ho rivisto le immagini e non è possibile. Nel secondo tempo sta per tirare fuori il secondo cartellino giallo e poi ci ripensa”.

