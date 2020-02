Telethon: Mattarella, ‘migliori energie unite per sostegno a ricerca’ (2)

28 Febbraio 2020 13:26

(Adnkronos) – “Telethon è stata, negli anni, un motore di questa azione sinergica: ha aiutato a comprendere come questo sia un traguardo comune, anzi un bene comune. Per questo -ha concluso Mattarella- esprimo riconoscenza. E questo merita riconoscenza”.

Al Capo dello Stato la Fondazione Telethon ha donato una moneta d’argento da cinque euro e un francobollo dedicati al 30/mo anniversario. “I primi 30 anni -ha ricordato il presidente Luca di Montezemolo- ci hanno portato a essere tra l’altro pionieri nella terapia genica. Oggi abbiamo 13 malattie genetiche considerate prima incurabili su cui la nostra ricerca è in fase clinica o pre-clinica avanzata, ma il nostro impegno adesso è renderle accessibili come farmaci”.

“Trent’anni fa -ha ricordato Francesca Pasinelli, direttore generale di Telethon- Susanna Agnelli era al fianco dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare e trasformò l’idea di portare in Italia una raccolta fondi per le malattie rare nella storia che raccontiamo oggi. Vedo una Fondazione che, a 30 anni da quel giorno, incarna lo stesso slancio visionario verso il futuro, unito alla consapevolezza di aver fatto crescere una ricerca che è vita per molte persone”.

