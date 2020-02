Sull’Etna arriva il  Fontalba Snow Trophy. Faranda: “Un progetto importante dalle grandi prospettive”

7 Febbraio 2020 19:30

“Diventa ancora una volta indispensabile fare rete e costruire sinergie tra pubblico e privato”. A dirlo è Alessandro Faranda, Patron di Fontalba, alla vigilia del Fontalba Snow Trophy 2020. Appuntamento sabato e domenica sull’Etna per sport e divertimento

La neve a Piano Provenzana è arrivata. I percorsi per le gare di sci e snowboard ed i campi per il torneo di snow volley sono stati predisposti.

Adesso è veramente tutto pronto per la seconda edizione del Fontalba Snow Trophy.

Il conto alla rovescia ormai è terminato e il maestoso Etna è pronto ad ospitare un evento unico nel suo genere, che già nella prima edizione ha saputo divertire ed appassionare i tantissimi presenti con la combinazione perfetta tra tornei sportivi di sci, snow board (che si svolgeranno quest’anno di sabato) e dello spettacolare snowvolley (in programma la domenica), con i vari momenti di intrattenimento con gli apreski e lo snowparty tra sabato e domenica.

Anche per questa edizione i numeri dei partecipanti confermano, dunque, l’apprezzamento per la manifestazione. Una vera e propria scommessa vinta, come sottolinea con piacere Alessandro Faranda, Amministratore di Fontalba, Title partner dell’evento: “Noi già lo scorso anno abbiamo creduto nell’iniziativa ed abbiamo detto che avremmo voluto diventasse il primo di una serie di appuntamenti, che diventasse un momento abituale e sempre di più un motivo di aggregazione. Questo la sta dimostrando di anno in anno e già alla seconda edizione abbiamo aggiunto due tappe, a dimostrazione che si tratta di un progetto che ha avuto successo e sicuramente riscuotere interesse in tutti i partecipanti”.

Una formula vincente che ha portato appunto per questa seconda edizione due novità importanti (la tappa calabrese e quella in Friuli-Venezia Giulia) e che è confermata da un’alta partecipazione di appassionati a partire dal primo weekend sull’Etna. Un progetto, dunque, con potenzialità di crescita davvero importanti. “Sicuramente il fatto che si sia esteso al di là dei confini siciliani significa che l’esigenza di creare questo evento riesce a nutrire dell’interesse anche al di fuori del territorio regionale – prosegue Alessandro Faranda – I nostri vicini di casa calabresi avranno modo di vedere cosa significa un momento di aggregazione sportivo sulla neve ed il fatto di essere arrivati sino in Friuli-Venezia Giulia significa che la maggior parte delle volte le barriere possono essere più che altro mentali, perchè alla fine dove c’è sport c’è solo aggregazione, dovunque lo si faccia”.

Un prodotto vincente risultato di sinergie importanti tra pubblico e privato. Tanti partner già hanno creduto nella prima edizione del Trophy confermando il loro appoggio anche nel 2020, cosi come diversi nuove aziende hanno voluto sostenere questo progetto. Fare rete, come sempre, è fondamentale per crescere, come ribadisce Faranda: “Già l’anno scorso il Fontalba Snow Trophy ha aggregato tante realtà tra pubblico e privato. Siamo riusciti a collaborare per creare un evento che è stato molto apprezzato e che cresce con l’aggiunta di ben due itinerari al proprio progetto, ribadendo sempre l’importanza del nostro appuntamento sull’Etna. Questo significa che la collaborazione è al centro di qualsiasi progetto si intenda sviluppare. Collaborare con azienda pubblica ed azienda privata è sicuramente il futuro per qualsiasi sfida ci si voglia cimentare. Colgo l’occasione per rivolgere un grandissimo ringraziamento da parte mia e dell’organizzazione del Trophy ai nostri due nuovi sponsor, Foti Auto e Cottanera, che quest’anno hanno creduto in questo progetto. Quindi credo che quando gli imprenditori riescono a fare rete tra di loro ed avere un buon dialogo con la pubblica amministrazione il successo può essere solo garantito”.

Appuntamento con la prima tappa del Fontalba Snow Trophy a Monte Conca – Piano Provenzana (Etna Nord) da non perdere. Info sul programma sui canali social ufficiali del Fontalba Snow Trophy.

Valuta questo articolo