Messina, stop alle scorribande in motorino e alle auto che sfrecciano. Sorbello: “più dossi anti velocità sulle strade”

15 Febbraio 2020 19:27

La proposta del consigliere Sorbello: “Dissuasori di velocità sul viale San Martino, in via Garibaldi, presso la sede Inps di Messina, e nei pressi Villa Dante”

Più dissuasori di velocità sulle strade di Messina. È la richiesta consigliere comunale di Ora Sicilia Salvatore Sorbello, per far fronte alle scorribande di scooter e auto dei fracassoni che procedono a forte velocità nelle principali strade cittadine. Per Sorbello sarebbe opportuno installarli, per l’attraversamento pedonale, davanti alla sede INPS di Messina Via Garibaldi, come più volte sollecitato dallo stesso Direttore pro tempore, davanti alla Villa Dante lato mare, come sollecitato da alcuni fruitori della piscina e del parco e, infine, lungo tutto il Viale San Martino.

Valuta questo articolo