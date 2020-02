Stop alla paura coronavirus: domenica musei gratis in tutta la Sicilia

29 Febbraio 2020 12:00

Domani visite gratuite in tutti i siti culturali in Sicilia

Domenica 1 marzo, come ogni prima domenica del mese, musei aree archeologiche in Sicilia saranno aperti e ad ingresso libero (la sospensione decisa dal Mibact non riguarda la Sicilia regione autonoma). Per rendere l’offerta ancora piu’ allettante e spazzare via la fobia del contagio da coronavirus i siciliani sono invitati ad aderire alle varie iniziative organizzate nell’isola. A Palermo come ad Agrigento saranno aperti gratuitamente sia la Valle dei Templi – con un tour nelle antiche necropoli paleocristiane – che il Museo archeologico Griffo. Aperti gratuitamente fino alle 13, il Museo Archeologico Salinas e il Castello della Zisa, fino alle 13 si terranno visite guidate a tema e laboratori gioco per bambini, in programma anche al Chiostro dei Benedettini a Monreale. Aperto fino alle 18 (ma con il pagamento del biglietto) l’Orto Botanico dove sara’ proposta una visita guidata “green”.

