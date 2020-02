Giovane stilista di Reggio Calabria vince il prestigioso premio “Origina Fashion” [INTERVISTA]

3 Febbraio 2020 18:26

La giovanissima stilista di Reggio Calabria, Cheren Surfaro, ha vinto un prestigioso premio a Roma portando a casa l’“Origina Fashion” all’interno del Festival della Moda Italia/Internazional 2020

Grande soddisfazione per la giovane stilista di Reggio Calabria, Cheren Surfaro, che ha vinto a Roma il primo premo “Origina Fashion” all’interno del Festival della Moda Italia/Internazional 2020, uno degli eventi di moda fra i più attesi della Capitale. La 24enne reggina ha presentato la sua collezione “BaRock”, composta da abiti settecenteschi miscelati al Glam Rock. Oltre a questo primo premio, nella stessa rassegna ma dell’edizione del 2018 ha vinto il premio “New Style”, e nello stesso anno ha ricevuto il premio “Creatività” nel contest nazionale “Nuovi talenti per la Moda” di Reggio Calabria. Sempre nel 2018 Cheren è finita sulla copertina del settimanale “Ora” insieme a Belen.

La stilista reggina ai microfoni di StrettoWeb, ha affermato: “la mia passione per la moda è nata grazie all’incontro con la musica che è la mia ispirazione, è il principio fondamentale delle mie creazioni. Un consiglio da dare ai giovani? Non abbattersi mai nelle difficoltà, bisogna sempre lottare, ricercare, studiare, e credere sempre in se stessi. Il mio obiettivo futuro? Quello di continuare questo percorso creando una nuova collezione”, conclude.

