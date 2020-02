Spettacolo al Granillo, è ufficiale: si terrà a Reggio Calabria il raduno di Operazione Nostalgia!

17 Febbraio 2020 18:54

Serie A – Operazione Nostalgia ha appena annunciato che si terrà allo stadio Granillo di Reggio Calabria il raduno: la data è quella del 6 giugno

“FINALMENTE CI SIAMO.

Rompiamo l’attesa.

È arrivato il momento di svelare la data e il luogo del prossimo raduno.

Il raduno di Operazione Nostalgia è dedicato a tutti i veri amanti del nostro calcio, l’atmosfera sugli spalti è unica, vedere migliaia e migliaia di persone, una a fianco all’altra, con magliette di colori di fede diverse è il nostro segreto.

Il calcio deve essere di tutti.

La passione per il calcio deve unire, non dividere.

Dopo gli ultimi raduni organizzati a Parma e a Cesena, ci sentivamo in dovere di ritornare al Sud Italia.

SABATO 6 GIUGNO ci aspettiamo calore, passione e voglia di sognare.

SABATO 6 GIUGNO TUTTI A REGGIO CALABRIA.

Quest’anno avremo l’onore di aprire uno stadio storico come l’Oreste Granillo.

È il momento di taggare tutti i fan e le persone che ci seguono da Reggio Calabria e da tutto il Sud, quest’anno sarà ancora più incredibile.

Preparatevi psicologicamente.

Parola di Operazione Nostalgia”.

Con questo annuncio, ‘Serie A – Operazione Nostalgia’ ha ufficialmente comunicato la data e il luogo del prossimo raduno. Sarà a Reggio Calabria, allo Stadio Granillo. Un evento sicuramente affascinante, bello, ricco di emozioni specie per alcuni tifosi un po’ più ‘datati’, ma a prescindere per ogni appassionato del calcio del passato. Data imperdibile, dunque, quella del 6 giugno. Con la speranza che magari si possa festeggiare anche la promozione della Reggina. E’ un po’ quello che si augura pure Nicola Amoruso, che ha svelato in ‘anteprima’ l’evento questa mattina, a ‘Buongiorno Reggina’, sui canali ufficiali del club.

Valuta questo articolo