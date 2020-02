Sottoscrizione del Primo contratto di Apprendistato di 1° livello nella città di Reggio Calabria

14 Febbraio 2020 17:06

Reggio Calabria, al “Boccioni-Fermi” la manifestazione “Scuola-Formazione-Lavoro”

Il 19/02/2020 alle ore 10.00 nell’aula Magna dell’IIS “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, sita in via Sbarre Diramazione Laboccetta 25, si svolgerà la manifestazione “Scuola-Formazione-Lavoro”, in occasione della stipula del Primo contratto di apprendistato di 1° livello tra l’I.I.S. “Boccioni-Fermi” e l’azienda “Progetto 5” di Santo Frascati.

Questa manifestazione conclude un lungo percorso di lavoro intrapreso in stretta collaborazione con l’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) ed alcune aziende del territorio, le quali si sono mostrate fin da subito sensibili e disponibili all’idea progettuale. L’obiettivo reciproco perseguito è quello di creare un rapporto organico tra il sistema dell’istruzione, quello della formazione, professionale e il mercato del lavoro, accorciando i tempi del passaggio tra scuola ed esperienza professionale. Più specificatamente il contratto che sarà sottoscritto prevede la frequenza dello studente/lavoratore sia a scuola che in azienda, allo scopo di acquisire le competenze necessarie per il conseguimento del titolo di studio e, parallelamente, indispensabili per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Interverranno alla manifestazione con un saluto: la Prof.ssa Anna Maria Cama, Dirigente Scolastico dell’IIS “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria; l’Avv. Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria; la Dott.ssa Anna Nucera, Assessore alla P.I. del Comune di Reggio Calabria; il Dott. Pasquale Consolato Scuncia in rappresentanza dell’Ufficio VI USR Calabria, il prof. Massimiliano Ferrara, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economina dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; il Dott. Ninni Tramontana, Presidente dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria; il Dott. Giuseppe Febert, Vicipresidente di Confindustria di Reggio Calabria.

Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Angelita Iero, di ANPAL servizi e del Dott. Santo Frascati, dell’azienda “Progetto 5” di Reggio Calabria, che ospiterà l’alunna impegnata nel percorso di apprendistato.

