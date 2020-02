“Sei padrone nel marciapiede?”: Atm lancia la campagna contro la sosta selvaggia a Messina

27 Febbraio 2020 09:45

Atm lancia la campagna di sensibilizzazione “Sei padrone del marciapiede?” contro il parcheggio selvaggio a Messina, con l’utilizzo deterrenti e maggiori sanzioni

Sarà presentata il prossimo sabato 29, Febbraio alle 10,30, nella sala stampa del terzo piano del Palazzo Atm, una campagna di sensibilizzazione contro i parcheggi selvaggi che impediscono l’accesso, tra gli altri, ai diversamente abili, ai pedoni e alle mamme con passeggini. Durante la presentazione del progetto denominato “Sei padrone del marciapiede?” saranno presenti i commissari liquidatori dell’Atm, azienda di trasporto pubblico di Messina, Roberto Aquila e Fabrizio Gemelli,il direttore generale Natale Trischitta insieme all’assessore comunale con delega alla polizia municipale Dafne Musolino e all’assessore comunale alla pubblica istruzione Enzo Trimarchi. Nella campagna di sensibilizzazione coinvolti i controllori dell’azienda dei parcheggi e gli studenti di alcune scuole cittadine, che utilizzeranno dei ‘deterrenti ‘ per educare gli automobilisti più incivili. Saranno inoltre aumentati i controlli e le sanzioni da parte della polizia municipale”.

“L’idea è nata – hanno spiegato i commissari liquidatori di Atm – in seguito a numerose segnalazioni e alla constatazione che troppo spesso gli scivoli per le carrozzine e gli stalli predisposti per la sosta dei cittadini disabili sono occupati abusivamente. Impossibile poi per molti pedoni e mamme con passeggini transitare sui marciapiedi, tanto che sono costretti a camminare sulla carreggiata a rischio della loro incolumità. Ci vogliamo quindi impegnare per sensibilizzare sul tema del contrasto al parcheggio selvaggio, coinvolgendo gli stessi cittadini, i dipendenti dell’azienda e gli studenti”.

