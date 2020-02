24 Febbraio 2020 18:24

Ecco il videoclip di Wize Ariosto girato a Milazzo

Si chiama “Sognando il Porsche” ed è il videoclip musicale di giovane artista di Spadafora Giovanni Ariosto, in arte Wize Ariosto. Il video, realizzato insieme ad altri ragazzi del compresorio, è ambientato nella città di Milazzo. “Abbiamo voluto promuovere i bellissimi luoghi della nostra provincia e per opporci alla violenza e alla droga spesso esaltati in brani musicali di alcuni trapper (vedi Junior Cally, Skioffi, Sfera Ebbasta, ecc)”- racconta Wize Ariosto. Ecco il video:



