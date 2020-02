2 Febbraio 2020 15:11

Molinaro: “l’entrata nell’Europarlamento di Vincenzo Sofo della Lega è un’ottima notizia per la Calabria. Sono certo che con la sua straordinaria determinazione e chiarezza d’intenti sarà un valido rappresentante della nostra Regione in Europa”

“L’entrata nell’Europarlamento di Vincenzo Sofo della Lega è un’ottima notizia per la Calabria. Sono certo che con la sua straordinaria determinazione e chiarezza d’intenti sarà un valido rappresentante della nostra Regione in Europa. Ne abbiamo tanto bisogno”. E’ quanto afferma in una nota il neoeletto consigliere regionale della Lega, Pietro Molinaro. “Pensate – prosegue Molinaro – cosa significherà questo valore aggiunto applicato all’attuale periodo di programmazione settennale 2014-2020, e soprattutto al prossimo ciclo di finanziamenti 2021-2027, ormai alle porte. Con Sofo, rafforzeremo indubbiamente la capacità della Regione, delle città, delle aree rurali e fasce costiere di fare fronte alle sfide economiche, sociali e ambientali”, conclude.

