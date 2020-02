I sindaci della Locride a Roma: “proficuo incontro al Ministero della Infrastrutture”

19 Febbraio 2020 14:06

I sindaci della Locride a Roma: si è appena concluso l’incontro a Roma con il Sottosegretario alle Infrastrutture Sen. Salvatore Margiotta

“Si è appena concluso l’incontro a Roma con il Sottosegretario alle Infrastrutture Sen. Salvatore Margiotta nel quale i Presidenti dell’Assemblea e del Comitato dei sindaci della Locride, Caterina Belcastro e Giuseppe Campisi, unitamente ai Sindaci di Locri e San Luca, Giovanni Calabrese e Bruno Bartolo, accompagnati da Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca, promotore dell’incontro, si sono confrontati sullo stato di avanzamento dei lavori delle principali arterie della Locride”. E’ quanto affermano il Presidente dell’Assemblea Caterina Belcastro e il Presidente del Comitato dei Sindaci della Locride Giuseppe Campisi. “Dal confronto -proseguono– si è avuta conferma dello stanziamento di 130 milioni di euro per il prolungamento di alcuni tratti della strada statale 106 che riguardano Caulonia-Monasterace e Locri-Ardore, risorse importanti ma non sufficienti per le necessità del nostro territorio. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto con il Compartimento Anas Calabria il cui responsabile è stato contattato telefonicamente per definire le modalità del tavolo, con il coinvolgimento della Regione Calabria attore-attuatore principale degli interventi programmati e richiesti. Continua l’azione dei Sindaci al fine di trovare una adeguata soluzione alle tante criticità che attanagliano il nostro territorio”, concludono.

Valuta questo articolo