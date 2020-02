“La Sicurezza in Mare”: convegno all’Istituto Caio Duilio di Messina

20 Febbraio 2020 11:43

All’Istituto Nautico di Messina il primo dei due convegni con l’assistente commissario di bordo Pietro Genovese

L’Istituto Nautico Caio Duilio di Messina in prima linea per la formazione di nuove eccellenze. Alle classi 3ª I e 3ª L logistica, nella giornata di ieri, è stato dedicato il primo dei due convegni in programma tenuti dall’Assistente Commissario di Bordo, Pietro Genovese De Francesco.

Concetto di nazionalità della nave, l’addestramento marittimi secondo la convenzione IMO STCW ‘95 e SOLAS, la segnaletica di bordo, concetti di codice della navigazione e le principali emergenze in mare, quali i un incendio a bordo, uomo in mare, incaglio ed emergenza generale.

Quella del commissario di bordo è una figura chiave all’interno delle navi, associata al corso di studi di logistica. Come sottolineato dal prof e ing. Giovanni Bottari e dalla dott.ssa, nonché dirigente scolastico Maria Schirò “obiettivo della scuola è quello di mantenere saldo il collegamento della didattica col mondo del lavoro. Una figura cardine che dovrà nascere da questo corso di Logistica dovrà essere il Commissario di Bordo.

Questo è, per noi, un percorso propedeutico, dopodiché i ragazzi saliranno a bordo della nave già con una infarinatura che possa loro a far capire cosa andranno a fare. Il nostro obiettivo è mantenere saldo il collegamento della didattica col mondo del lavoro. Una figura cardine che dovrà nascere da questo corso di Logistica dovrà essere il commissario di bordo”.

