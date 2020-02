Sicilia: Savarino (Db), ‘con ddl contrasto inquinamento priorità è salute cittadini’

11 Febbraio 2020 20:31

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – “Grazie ai colleghi Calderone e Pasqua per aver presentato il disegno di legge ed alla Commissione per aver lavorato in sinergia”. Così la presidente della Commissione Ambiente Ars Giusi Savarino (Diventerà Bellissima) commenta l’approvazione del ddl ‘disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento’.

“E’ una legge su cui si lavora già da molto tempo – aggiunge – La priorità della quarta Commissione è la salute dei cittadini ed infatti c’è stata la massima condivisione su questo disegno di legge che rafforza e va nella direzione della tutela dell’ambiente già intrapresa dal governo Musumeci con il piano della qualità dell’aria. Con questa legge introduciamo un sistema di monitoraggio e controllo aggiuntivo che ci rende più incisivi nelle aree industriali che sono a più alto rischio”.

