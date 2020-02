La Sicilia ricorda le vittime delle foibe con il Film “Red Land”: “Tragedia che l’umanità non dovrà mai dimenticare”

19 Febbraio 2020 17:01

La Sicilia ricorda le vittime delle foibe, il film sarà proiettato a Palermo, Catania e Agrigento

La Sicilia ricorda le vittime delle foibe con la proiezione del film Red Land-Ross Istria, di Maximiliano Hernando Bruno. L’iniziativa organizzata dalla Regione si terrà in a Palermo, Catania e Agrigento. Le proiezioni, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, si terranno a Palermo, venerdì 21 febbraio, alle 20.30, al Cinema Multisala Al Politeama; a Catania, lunedì 24 febbraio, alle 20.30, all’Uci Cinemas Multisala; e ad Agrigento, giovedì 27 febbraio, alle 20.30, al Cinema Astor. Alle proiezioni saranno presenti il regista Maximiliano Hernando Bruno e il produttore Alessandro Centenaro. “Ho scritto ai sindaci delle tre città coinvolte – dice l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina – affinché partecipino all’iniziativa che stiamo promuovendo come governo regionale per ricordare i martiri delle foibe, ma coinvolgano anche le scuole e le altre istituzioni sociali, educative e culturali del territorio. La tragedia delle foibe per anni è stata tenuta nascosta, negata, dimenticata nella totale indifferenza dei più. Decine e decine di italiani gettati nelle cavità carsiche e inghiottiti negli abissi rocciosi profondi oltre cento metri. Una tragedia che l’umanità non deve né dovrà mai dimenticare per questa ragione anche in Sicilia stiamo portando avanti queste iniziative che servono a non dimenticare“. (Man/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 19-F

