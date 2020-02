Apoi: al via la sesta edizione della Settimana dell’organizzazione

29 Febbraio 2020 10:55

Sette giorni con organizzazione, al via la sfida dei professional organizers italiani. Dal 21 al 27 marzo ogni giorno sarà dedicato a un ambito diverso: il primo giorno alla casa, il secondo al lavoro, il terzo allo space clearing, il quarto a bambini e famiglia, il quinto all’ufficio, il sesto alla gestione del tempo e il settimo allo stile di vita

Sette giorni con organizzazione… la sfida che i professional organizers italiani lanciano per questa sesta edizione della Settimana dell’organizzazione durante la quale ogni giorno potrà essere vissuto con organizzazione seguendo il sito di APOI o partecipando agli eventi organizzati sul territorio.

La Settimana dell’organizzazione di APOI, infatti, torna dal 21 al 27 marzo e dedicherà ogni giorno a un ambito diverso: il primo giorno alla casa, il secondo al lavoro, il terzo allo space clearing, il quarto a bambini e famiglia, il quinto all’ufficio, il sesto alla gestione del tempo e il settimo allo stile di vita.

Attorno a questi ambiti ruoteranno e saranno costruiti gli eventi che verranno proposti in tutta Italia dagli oltre 100 professional organizers italiani e moltissime e sempre più specialistiche saranno le tematiche affrontate. In questi eventi attori saranno i singoli professional organizers che di volta in volta metteranno a disposizione le proprie competenze e daranno consigli e strumenti per organizzarsi meglio. Per saperne di più un calendario dettagliato verrà pubblicato a metà marzo sul sito dell’Associazione www.apoi.it

Sempre su una programmazione settimanale, dal 21 al 27 marzo, verranno messe a disposizione, attraverso il sito e i social, risorse gratuite video, infografiche, post, articoli, vademecum, pillole per imparare a organizzarsi e grazie alle quali fare il pieno di organizzazione!

La manifestazione, ormai giunta alla sua sesta edizione, è rivolta a tutti, a chi voglia alleggerire le proprie giornate, migliorare la gestione del proprio tempo, ottimizzare gli spazi e le proprie risorse, dare una struttura funzionale alla propria famiglia e trovare una soluzione al proprio problema organizzativo e rappresenta l’occasione per sperimentare, grazie alla partecipazione a un evento dal vivo o avvalendosi delle risorse online, i benefici della buona organizzazione in casa, al lavoro, nella vita.

Partners della manifestazione saranno: Organizzare Italia, StudioT, Studio Garattoni&Vaccariello.

Valuta questo articolo