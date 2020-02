“Serve un intervento urgente sulle strade”, il sindaco di Cinquefrondi invia la richiesta al Comune di Reggio Calabria

17 Febbraio 2020 12:06

Il sindaco di Cinquefrondi ha inviato al Comune di Reggio Calabria una richiesta di intervento urgente sulle strade

“Questa amministrazione comunale, nel rispetto del suo programma elettorale, ha posto, nell’arco di questi cinque anni, la sua massima attenzione alla sistemazione delle vie cittadine con lavori di rifacimento marciapiedi, asfaltatura e arredo urbano, al fine di garantire maggiore sicurezza nella viabilità e maggiore decoro cittadino.

Tutto questo lavoro, che ha investito tutte le aree di competenza comunale, può risultare vano in quanto le vie di accesso e transito nel paese, gestite da codesta città metropolitana, restano, ad oggi, in stato di degrado e a volte di pericolo per la circolazione stradale.

Chiedo, pertanto, nel quadro di un’attività collaborativa, finalizzata al miglioramento della qualità della viabilità, necessaria per lo sviluppo e utilizzo del territorio, un intervento urgente di sistemazione delle strade di competenza.

Confidando in un sollecito e positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti”.

Il Sindaco

Avv. Michele Conia

