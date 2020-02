Serie D, i risultati della 23ª Giornata: l’Fc Messina vola al 3° posto, sconfitta per l’Acr a Marsala [CLASSIFICA]

9 Febbraio 2020 16:30

Serie D, i risultati della 23ª Giornata: l’Fc Messina vola al 3° posto dopo la vittoria contro il Nola, l’Acr torna da Marsala con zero punti. La capolista Palermo vince a Cittanova 2-4. Ecco la classifica aggiornata

Serie D, risultati e classifica- Si conclude la 23ª Giornata del Girone I di Serie D. Ennesima grande prova per l’Fc Messina che, vincendo 2-0 contro il Nola, si piazza al 3° posto in classifica. Male l’Acr che perde di misura a Marsala. Vittoria della capolista Palermo a Cittanova per 2-4. Ancora sconfitta per la Palmese che resta ultimo, mentre il Castrovillari vince con una goleada contro il Troina (5-1). Pari per Roccella-Savoia e Marina di Ragusa-Giugliano. L’Acireale vince in trasferta contro il San Tommaso.

RISULTATI:

Biancavilla-Palmese 1-0

Castrovillari-Troina 5-1

Cittanovese-Palermo 2-4

FC Messina-Nola 2-0

Licata-Corigliano 5-1

Marina di Ragusa-Giugliano 1-1

Marsala-Acr Messina 1-0

Roccella-Savoia 0-0

San Tommaso-Acireale 0-1

CLASSIFICA:

Palermo 57

Savoia 50

FC Messina 42

Giugliano 40

Acireale 39 (4 punti penalizzazione)

Licata 38

Troina 37

Biancavilla 35

Cittanovese 32

Acr Messina 30

Nola 30

Castrovillari 28

Marina di Ragusa 24

Marsala 22

Corigliano 22

Roccella 19

San Tommaso 17

Palmese 11

