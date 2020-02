Serie C, un biglietto nel settore ospiti per Sicula Leonzio-Potenza a soli 50 centesimi

6 Febbraio 2020 17:57

Mentre continuano a far discutere i prezzi dei biglietti, in Serie C si va al risparmio. Per assistere a Sicula Leonzio-Potenza basteranno 50 centesimi

Andare allo stadio? Roba da ricchi. Ormai i prezzi per assistere ad una gara dal vivo sono schizzati alle stelle. Ma c’è chi resiste a tutto ciò. In Serie C, per andare a Lentini e assistere a Sicula Leonzio-Potenza basteranno soltanto 50 centesimi. Un prezzo irrisorio e mai visto per una gara professionistica. Avranno pensato ad uno sbaglio i tifosi lucani quando hanno visto in vendita i biglietti a così poco. Il tagliando intero costerà alla fine 2,10 euro tra diritti di prevendita e costi d’agenzia, ma il prezzo di partenza è davvero insolito ed estremamente basso.

