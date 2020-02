Serie B: Cosenza di scioltezza a Livorno, Crotone beffato nel finale

15 Febbraio 2020 17:15

Serie B, sabato amaro per il Crotone che perde 3-2 in casa della Juve Stabia. Alla grande il Cosenza, vittorioso 0-3 nello scontro diretto a Livorno

E’ un campionato super avvincente quello che si sta verificando in Serie B. Dopo i risultati di oggi la classifica è ancor di più ingarbugliata con zona play-off e zona play-out divise da pochissimi punti. Nuovo stop per il Crotone, che manca il momentaneo sorpasso su Spezia e Frosinone e rimane a 37 punti: al Romeo Menti vince 3-2 la Juve Stabia grazie ad un gol all’89’ di Addae. Inutili dunque per i calabresi le reti di Armenteros e Benali. Torna a riassaporare l’aria di vittoria invece il Cosenza, che espugna 0-3 l’Armando Picchi di Livorno. La doppietta di Asencio e la rete di Bruccini chiudono già dal primo tempo la pratica coi toscani. Di seguito i risultati del pomeriggio e la classifica aggiornata:

sabato 15 febbraio ore 15,00:

Benevento-Pordenone 2-1

Juve Stabia-Crotone 3-2

Livorno-Cosenza 0-3

Venezia-Entella 2-2

La classifica di Serie B

Benevento 57 Spezia 37* Frosinone 37* Crotone 37 Salernitana 36* Cittadella 36 Pordenone 36 Entella 35 Perugia 33* Pescara 32 Juve Stabia 32 Chievo Verona 31* Ascoli 31* Pisa 30* Empoli 30* Venezia 28 Cosenza 23 Cremonese 23* Trapani 19* Livorno 14

