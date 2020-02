Serie A Operazione Nostalgia, il prossimo evento al sud Italia: in lizza anche Messina e Reggio Calabria

12 Febbraio 2020 16:00

Lo staff di Serie A Operazione Nostalgia organizzerà in una città del sud Italia il prossimo evento: tra le candidate anche Messina e Reggio Calabria

Del Piero, Recoba e tanti altri campioni che hanno fatto sognare i tifosi negli anni Novanta e Duemila. Serie A Operazione Nostalgia, pagina di svago molto seguita sui social, sta organizzando il suo terzo evento dopo quelli già realizzati in questi anni a Parma e Cesena. “593.654 sono le persone che ci seguono, ogni giorno, dal Sud Italia. Storia, calore, passione. Piazze che hanno fatto la storia del calcio”, è quanto si legge in un post pubblicato su Facebook. La sede sarà dunque una città del Meridione, quale? Ancora non è dato saperlo, sarà comunicata ufficialmente soltanto lunedì 17 alle ore 18,30. Gli indizi forniti dalla foto postata sulla fan page lasciano ricadere la scelta su Foggia (Del Piero esordisce Serie A allo Zaccheria, mentre Recoba è decisivo nel suo debutto in Coppa Italia), ma per avere la certezza definitiva bisogna attendere il comunicato dello staff. Reggio Calabria e Messina sono tra le candidate, così come Palermo e Catania sono stadi calorosi che hanno ospitato i campioni di quegli anni. Chissà che non ci siano sorprese…

