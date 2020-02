Il Parco dello Stirone ricorda Sergio Tralongo, direttore dell’area protetta emiliana per 18 anni [FOTO e VIDEO]

2 Febbraio 2020 20:36

Sergio Tralongo, venuto improvvisamente a mancare lo scorso Novembre, dopo tante manifestazioni commemorative tenute a Reggio e nel suo Aspromonte, è stato ricordato oggi dai colleghi ed amici del Parco dello Stirone

Il direttore del parco dell’Aspromonte, Sergio Tralongo, venuto improvvisamente a mancare lo scorso Novembre, dopo tante manifestazioni commemorative tenute a Reggio e nel suo Aspromonte, è stato ricordato oggi dai colleghi ed amici del Parco dello Stirone, di cui era stato direttore per 18 anni, prima di arrivare, o meglio, fare ritorno tre anni fa a Reggio, sua città natale. La sala eventi del Grand Hotel di Salsomaggiore era gremitissima: oltre ai familiari, la madre e la sorella Daniela, la compagna Graziana, tanti cugini ed i colleghi che avevano avuto modo di conoscere Sergio e apprezzarne le sue grandi doti. Il Sindaco di Salsomaggiore e di Fiorenzuola, così come tanti altri rappresentanti delle istituzioni locali sono intervenuti spendendo parole di stima, affetto e gratitudine, ricordando gli anni in cui Sergio Tralongo è stato un punto di riferimento, per competenza e dedizione. Era presente anche una rappresentanza del Parco dell’Aspromonte, che ha voluto, ancora una volta, ricordare il proprio Direttore.

