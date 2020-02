Sequestrato un immobile abusivo a Tropea [FOTO]

13 Febbraio 2020 17:46

Nel corso della giornata del 10 febbraio il personale della Guardia Costiera di Vibo Valentia e Tropea ha posto sotto sequestro un immobile di circa 250 mq realizzato su pubblico demanio marittimo ed utilizzato quale esercizio commerciale adibito, nel periodo estivo, alla vendita al dettaglio di alimenti e bevande. La mirata attività d’indagine, ed il relativo sequestro della struttura commerciale, ha permesso di accertare l’assenza di autorizzazioni rilasciate da parte del competente Ufficio Demanio del Comune di Tropea con contestuale segnalazione dei responsabili dell’abuso alla competente Autorità Giudiziaria. Tale attività s’inserisce nell’ambito dei controlli svolti dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina lungo la “costa degli” ed è volta a contrastare l’abusivismo indiscriminato sul demanio marittimo. L’operazione in questione costituisce l’ultima in ordine di tempo, di numerosi controlli svolti, ed è finalizzata non solo alla tutela dell’ambiente costiero, ma anche a garantire la fruibilità del demanio marittimo da parte della collettività.

