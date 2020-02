Taglio del nastro a Reggio Calabria, inaugurata la sede del movimento La Strada col candidato sindaco Pazzano: “Adesso è il momento di cambiare la città” [FOTO e VIDEO]

1 Febbraio 2020 21:08

Il candidato sindaco di Reggio Calabria Saverio Pazzano: “I giovani sono il presente di questa città. Lavoreremo insieme a loro per una città diversa”

Taglio del nastro a Reggio Calabria. Questa sera è stata inaugurata la sede, in via a S. Stefano da Nicea, del movimento La Strada. La nuova sede è un vero e proprio “laboratorio del coraggio”, un nuovo spazio di dialogo e confronto aperto alla città a sostegno del candidato sindaco Saverio Pazzano. “Questa sede diventerà un luogo in cui incontrare fisicamente la città. Insieme ai cittadini potremmo immaginare insieme una città diversa. Collaboriamo con tante realtà europea, oggi abbiamo affrontato il tema delle politiche giovanili connesse alle attività produttive. I giovani sono il presente di questa città. Li vediamo andare via perché la città non è in grado ascoltare la loro voce. Noi abbiamo cominciato da oggi un percorso che ci porterà fino alla stesura definitiva del programma e fino al governo della città insieme ai giovani, come protagonisti. Lavoriamo a partire dalle emergenze, fissiamo insieme degli obiettivi e intercettiamo insieme le linee guida che rendono questi obiettivi perseguibili. Ci siamo messi in cammino perché è adesso il momento di cambiare la città”. Con queste parole Saverio Pazzano, candidato a sindaco di Reggio Calabria, sostenuto da La Strada e DemA, ha chiamato oggi a raccolta tutti i cittadini. Ecco l’intervista rilasciata ai nostri microfoni dal candidato sindaco.

