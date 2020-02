Messina, sciopero del personale del Cas: caselli aperti e sbarre alzate sull’A18 e A20

24 Febbraio 2020 09:53

Adesioni totali del personale alle barriere della A18 e A20 nei primi due turni di lavoro iniziati ieri sabato alle 22:00 . Caselli aperti e sbarre alzate nella maggior parte dei casi al libero transito per evitare disagi agli utenti autostradali per la massiccia adesione del personale di esazione e vista la giornata di forte traffico veicolare dovuto alle manifestazioni del carnevale. “Lo sciopero andrà avanti fino a martedì 25 – dichiarano i segretari di Messina dei sindacati Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl SLA e Lata – e l’adesione in maniera così massiccia dimostra ulteriormente che la misura è ormai colma e che i lavoratori chiedono con forza l’adeguamento economico fermo al 2009 ed il contratto nazionale delle Autostrade e dei trafori . Ma è anche – concludono i sindacati – un chiaro messaggio rivolto alla politica regionale e ai vertici del Consorzio Autostrade che hanno l’obbligo di dare risposte urgenti e risolutive ad una vertenza che coinvolge 300 lavoratori ed un servizio essenziale per migliaia di cittadini siciliani.