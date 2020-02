Scherma: gli allievi dell’Accademia di Reggio Calabria in gara a Pianopoli, ecco i risultati

16 Febbraio 2020 13:28

Appuntamento a Pianopoli per gli atleti calabresi, l’accademia della Scherma Reggio Calabria era presente e si è fatta sentire

Secondo appuntamento per la regione Calabria che nel weekend di sabato 8 e domenica 9 febbraio ha visto gareggiare a Pianopoli gli atleti di scherma di tutte le sale calabresi. L’accademia della Scherma Reggio Calabria era presente e si è fatta sentire.

La giornata di sabato 8 ha visto in pedana la Categoria Under 14. Ecco i risultati:

Categoria bambine

3° posto per Sara Malara;

Categoria giovanissime

1° Martina Cuzzola

2° Sara Fiore

Categoria ragazze/allieve

1° MariaChiara Pellicanò (campionessa regionale ragazze)

5° Ludovica Cagliuso

6° Bentivogli Anna

8° Schiava Sofia

Categoria giovanissimi

2° Gabriele Serpieri

5° Bernard Goso

Categoria ragazzi/allievi spada maschile

3° Lorenzo Cordova

7° Luca Ielo

Nel fioretto invece:

Categoria giovanissime

1° Martina Cuzzola

2° Sara Fiore

Categoria ragazze/allieve

1° Chiara Cosentino (campionessa regionale allieve)

Terze ad ex aequo Schiava Sofia e Giulia Pellicanò

Categoria maschietti

2° Giorgio Guzzo

Categoria giovanissimi

2° Berny Goso

Categoria allievi

3° Lorenzo Cordova

8° Francesco Cuzzola

I piccolini hanno portato a casa ben 12 coppe di cui quattro titoli regionali.

Domenica, invece, sono stati protagonisti i più grandi, categoria Assoluti, nella seconda prova di qualificazione, che ha visto ben 6 atleti (tre per la maschile e tre per la femminile) staccare il pass per la prova nazionale che si terrà a fine marzo a Caorle.

Spada maschile a gareggiare sono stati Domenico Licastro, Nicola Morante, Demetrio Pellicanò, Alessandro Fonte e Filippo Arnó. Quest’ultimo si classifica al sesto posto, rientrando tra gli otto premiati.

Spada femminile: Valeria Cordova, Giulia Marra, Asia Pellicanò, Elisa Bagnato, Ilaria Nucera e Alessandra Villa. Tra le premiate vediamo al settimo posto Giulia Marra, che nonostante sia al primo anno di categoria Assoluti, tiene testa alle avversarie; Per Alessandra Villa un secondo posto, che peró presenta qualche rammarico, dopo la brillante gara condotta a partire dal girone nel quale ottiene tutte vittorie; si ferma quindi per l’ennesima volta, al secondo gradino più alto del podio, che però, le permette di qualificarsi per la prova di Caorle

I Tecnici Vincenzo Cordova, Claudio Romeo e Alessandro Arnó si sono già messi a lavoro nella sede in via Eremo Pietrastorta n.28 per affrontare la prossima competizione Interregionale che si svolgerà in Campania.

