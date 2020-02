Sardine: Zingaretti, ‘inizio dialogo, non va forzato’

7 Febbraio 2020 13:14

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Con le sardine c’è un inizio di dialogo che non va forzato né di egemonizzato. L’autonomia e l’indipendenza di quel movimento è forte e non va vissuto come un programma alternativo ma come un mondo alternativo”. Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione Pd.

Valuta questo articolo