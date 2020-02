Le Sardine tornano in piazza a Roma. Jasmine Cristallo: “i decreti sicurezza di Salvini vanno aboliti”

16 Febbraio 2020 18:48

Le Sardine tornano in piazza a Roma, presidio a piazza Santi Apostoli in concomitanza con la manifestazione di Matteo Salvini all’Eur

Le Sardine tornano a piazza Santi Apostoli a Roma. Il flash mob è stato organizzato in concomitanza con la manifestazione di Salvini all’Eur per chiedere l’abolizione dei decreti sicurezza. “Noi non parliamo di cambiare i decreti Sicurezza, noi chiediamo di abrogarli. La differenza è sostanziale. Mi rendo conto che è una scelta che i 5 stelle hanno fatto e ritrattarla può essere complicato per loro, però forse potrebbe servire loro per mostrare una volontà reale di discontinuità rispetto alla loro alleanza con Salvini, potrebbe essere utile per ricostruire qualcosa”, ha detto Jasmine Cristallo, portavoce calabrese delle Sardine. “Non mi va di fare paragoni con nessuno, nemmeno con la piazza di ieri. Le piazze sono belle, le nostre non sono riempite con i pullman, sono spontanee, sono vere. Ma bisogna sempre rispettarle”, conclude Cristallo. “Questa é una piazza politica, quella è una piazza partitica – ha detto Massimiliano Perna delle Sardine siciliane – Il nostro è un movimento spontaneo, non abbiamo nessuno dietro”.

