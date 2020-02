Le Sardine incontrano il ministro Provenzano: “gli porteremo la vice del Sud”

11 Febbraio 2020 12:56

Le Sardine: “ecco la delegazione che oggi incontrerà il Ministro Provenzano Mattia Santori Massimiliano Perna (Portavoce Sicilia) Jasmine Cristallo (portavoce Calabria) Michele Esposito (Campania) Isabella Capozzi (Puglia)”

“Ecco la delegazione che oggi incontrerà il Ministro Provenzano Mattia Santori Massimiliano Perna (Portavoce Sicilia) Jasmine Cristallo (portavoce Calabria) Michele Esposito (Campania) Isabella Capozzi (Puglia)”. E’ quanto si legge in una nota del movimento della Sardine. “L’incontro -prosegue la nota- sarà l’occasione di riportare al Ministro la ‘voce del sud’, nata sia dal grande dialogo con i cittadini, che quotidianamente vivono in quelle regioni, ma anche con esperti di rilevanza nazionale e tecnici che ci hanno aiutato a capire possibilità che si possono ricercare e la situazione reale delle infrastrutture e della ”macchina” burocratica che le governa. Sarà un confronto dove la parola principale sarà ascolto. Ed ovviamente una piccola sorpresa in pieno stile Sardine. Ore 15.00 Largo Chigi 19″.

