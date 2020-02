Santelli ai vescovi calabresi: “la centralità della persona deve tornare ad essere il fulcro delle politiche regionali”

8 Febbraio 2020 11:04

La lettera di risposta del presidente della Regione Calabria ai vescovi calabresi: “dialogo e confronto alla base del nostro rapporto”

“Ho letto con grande attenzione, apprezzandola molto, la Vostra riflessione. Nel ringraziarvi per il vostro augurio, non posso non sottolineare con compiacimento che molte delle tematiche oggetto della vostre puntuali considerazioni sono contenute nelle linee programmatiche che hanno portato alla mia elezione e che rappresenteranno quindi le fondamenta della mia azione futura di governo“. È quanto scrive la presidente della Regione Calabria Jole Santelli nella lettera aperta ai vescovi calabresi. “Sono convinta che la Calabria debba investire sugli asset fondamentali del proprio sviluppo – aggiunge – e che nella nostra regione questi siano rappresentati dall’agricoltura, dal turismo, dalla ricerca ed universita’, dall’Innovazione. Perche’ realmente tale obiettivo possa essere centrato e’ necessario fare scelte precise, a partire dalla programmazione comunitaria. Ovviamente avete sottolineato la necessita’ di dare risposte alla poverta’ e all’emarginazione, un tema caro alla Vostra come alla mia sensibilita’. Mi permetto di allargare questo concetto, va credo ristabilita un’agenda politico-istituzionale che dia centralita’ alla persona, alle necessita’ ai diritti. Pertanto sono persuasa che il dialogo e il confronto da voi auspicato sara’ alla base del rapporto di condivisione che ci aspetta, nella convinzione che, ribadisco, la centralita’ della persona deve tornare ad essere il fulcro delle politiche regionali“.

