Jole Santelli si insedia alla Cittadella regionale: “sono molto emozionata. Prenderemo il meglio dell’esperienza di Oliverio”

17 Febbraio 2020 10:49

La neo governatrice Jole Santelli si è insediata alla Cittadella Regionale. Ad accoglierla il vicepresidente della Giunta regionale Francesco Russo. L’ex vixe sindaco di Cosenza è la prima governatrice donna della Calabria

Jole Santelli si è ufficialmente insediata alla Cittadella regionale dopo la proclamazione avvenuta sabato scorso al Tribunale di Catanzaro che ha ratificato la sua elezione. La neo governatrice è stata accolta dal vicepresidente della Giunta regionale, Francesco Russo, con un mazzo di fiori e con un resoconto dei 5 anni di amministrazione di Centro/Sinistra. Assente invece l'ex presidente Mario Oliverio. la prima governatrice donna della Calabria ha vinto le elezioni regionali del 26 gennaio scorso con il 55,29%, battendo Pippo Callipo (30,14%), Francesco Aiello del M5S (7,3%) e Carlo Tansi (7,2%). Ad attendere Santelli, l'on. Wanda Ferro, Baldo Esposito e Mimo Tallini.

Jole Santelli si insedia alla Cittadella regionale: “prenderemo il meglio dell’esperienza di Oliverio, con il quale ci incontreremo a giorni”

Jole Santelli, visibilmente emozionata durante la cerimonia di insediamento alla Cittadella regionale di Catanzaro, ha ringraziato “il vice presidente Russo e Mario Oliverio con cui mi sono sentita telefonicamente e con il quale appena tornerà in Calabria ci incontreremo. Personalmente io e la mia squadra prenderemo il meglio dell’esperienza di Centro/Sinistra senza nessun pregiudizio. Oggi è un giorno importante per me e spero per la Calabria. Noi metteremo tutto l’impegno possibile per cambiare questa bellissima regione. In bocca al lupo a tutti noi, da oggi siamo al lavoro”, conclude.

