Sant’Agata Militello: ripristinata l’erogazione idrica alla Scuola Cesareo

6 Febbraio 2020 20:53

Lavori già eseguiti per il ripristino dell’erogazione idrica nella scuola Cesareo. Resta solo da risolvere la problematica relativa ad un solo bagno su cui la ditta interverrà entro un paio di giorni con un bypass alla tubazione

Sono già stati eseguiti alcuni giorni fa i lavori necessari per il ripristino della corretta erogazione idrica nell’immobile che ospita l’istituto scolastico “Cesareo” di Sant’Agata Militello. L’amministrazione comunale ha provveduto a far sostituire una parte della tubazione che risultava danneggiata. I tecnici hanno altresì riattivato un interruttore che risultava staccato impedendo dunque il funzionamento dell’impianto.

Resta solo da risolvere la problematica relativa ad un solo bagno su cui la ditta interverrà entro un paio di giorni con un bypass alla tubazione.

L’ufficio manutenzioni del comune ha già provveduto a dare incarico ad un’impresa locale per la verifica dell’impianto di riscaldamento.

Valuta questo articolo